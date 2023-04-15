Это сатанизм: Оскар Кучера жестко раскритиковал новый памятник в Екатеринбурге

Актер Оскар Кучера возмутился новым памятником, установленным властями Екатеринбурга, сообщает Рrozvezd.info.
Пристань города теперь украшает необычный арт-объект - в виде огромной головы младенца, выполненной из алюминия.
Создатели памятника заверяют, что работа над скульптурой заняла у них 9 месяцев, они потратили на реализацию объекта почти 2 миллиона российских рублей.
Друзья, я знаю, что современное искусство- неисчерпаемый источник вдохновения для психиатров. Но ЭТО что, мать вашу, такое?? - взорвался Кучера.
Голова младенца. И мне все равно, что она у кого символизирует. Считаю это сатанизмом. Екатеринбург, там вас все устраивает? Вам такое искусство нравится? Ещё и два миллиона за это уродство заплатили.