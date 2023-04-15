Это сатанизм: Оскар Кучера жестко раскритиковал новый памятник в Екатеринбурге

Бывалый огородник назвал растения, которые нельзя подкармливать золой

Древесной золой многие удобряют чуть ли не все подряд, не разобравшись, для каких целей ее лушче применять. Не всгда это удобрение приносит пользу, некоторым растениям от нее может быть только хуже.