Это сатанизм: Оскар Кучера жестко раскритиковал новый памятник в Екатеринбурге

18:10 2023-04-15

Пристань города теперь украшает необычный арт-объект в виде огромной головы младенца, выполненной из алюминия.

Актер Оскар Кучера возмутился новым памятником, установленным властями Екатеринбурга, сообщает Рrozvezd.info.

Пристань города теперь украшает необычный арт-объект - в виде огромной головы младенца, выполненной из алюминия.

Создатели памятника заверяют, что работа над скульптурой заняла у них 9 месяцев, они потратили на реализацию объекта почти 2 миллиона российских рублей.

Друзья, я знаю, что современное искусство- неисчерпаемый источник вдохновения для психиатров. Но ЭТО что, мать вашу, такое?? - взорвался Кучера.
Голова младенца. И мне все равно, что она у кого символизирует. Считаю это сатанизмом. Екатеринбург, там вас все устраивает? Вам такое искусство нравится? Ещё и два миллиона за это уродство заплатили. 