Врач Зухра Павлова уточнила, какое количество съеденных на Пасху яиц будет безопасным

Одно из главных украшений стола на Святую пасху, коненчо же, крашеные яйца. Как правило, в этот день такое блюдо едят в больших количествах: и отдельно, и в салатах. Но так ли это безобидно?

Российский эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что в пасхальное разговение после поста не стоит злоупотреблять таким продуктом.

Вполне досточно двух вареных яиц, уточняет Рамблер со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

На столе будут куличи, пасха и многие другие разносолы. И очень много белка после сорокадневного перерыва не очень полезно, — подчеркнула врач.

Павлова также напомнила, что свежие яйца обязательно нужно хранить в холодильнике. А хранящиеся на столе крашеные яйца - съесть в первые дни после варки.