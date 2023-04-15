Садовод со стажем объяснил, как высаживать семена брокколи на рассаду

Сначала определяемся с грунтом, создаем условия для здорового роста капусты. Подойдет и готовая почвосмесь, покупная.

Но можете приготовить ее самостоятельно, никаких сложностей с этим нет.

Предпочтительный состав грунта для брокколи, по мнению эксперта, будет таким.

Берем 10 кг садовой земли, добавляем 1 кг древесной золы, туда же насыпаем 0,2 кг мела или извести и столько же песка.

Садовой земле больше всего, она - главный элемент, выбирайте ее тщательно.

Нельзя брать землю с места, где раньше выращивали капусту или другие огородные культуры-родственники.

В грунте не должно быть мусора, крупных комков.

Перед посадкой семян обильно увлажните землю и дайте ей немного постоять, чтобы она полностью напиталась влагой и стала рассыпчатой.