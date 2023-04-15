Гонсалес осудил власти США из-за слабого контроля за секретными данными

«Присутствует ощущение, что вопросу защиты секретных данных уделяется меньше внимания, а это является неверным подходом. Публикация конфиденциальных документов – последнее, что нам нужно», — сказал американский конгрессмен в эфире NBC News.

Гонсалес выразил своё уверенность в том, что слабый контроль правительства США за секретными документами представляет реальную угрозу стране.

В настоящее время Пентагон расследует утечку секретных документов американского оборонного ведомства, которые содержат описание состояния Вооружённых сил Украины и планы США и НАТО по их укреплению.