Перевязки и специальные чулки: Киркоров рассказал, как восстанавливается после пластики

Несмотря на перенесенные пластические операции, Филипп Киркоров уже активно гастролирует по РФ, участвует в различных светских мероприятиях, сообщает 5-tv.ru.
В одной из телепрограмм на российском канале поп-король признался, что с временными неудобствами справляться ему помогает помощница.
На время восстановления Киркоров должен регулярно делать перевязки. а еще - носить компрессионное белье и чулки во избежание тромбоза.
Изменения во внешности звезды, кроме того, добавили работы его команде.
Как признался стилист артиста Максим, многие концертные костюмы Филиппа Бедросовича пришлось ушивать и переделывать, потому что певец сильно похудел.
Днем и ночью сидело двенадцать портных - чтобы все было вовремя. В частности, брюки с 58-го размера перешили на 52-й, - уточнил мастер.