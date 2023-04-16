Перевязки и специальные чулки: Киркоров рассказал, как восстанавливается после пластики

Несмотря на перенесенные пластические операции, Филипп Киркоров уже активно гастролирует по РФ, участвует в различных светских мероприятиях, сообщает 5-tv.ru.

В одной из телепрограмм на российском канале поп-король признался, что с временными неудобствами справляться ему помогает помощница.

На время восстановления Киркоров должен регулярно делать перевязки. а еще - носить компрессионное белье и чулки во избежание тромбоза.

Изменения во внешности звезды, кроме того, добавили работы его команде.

Как признался стилист артиста Максим, многие концертные костюмы Филиппа Бедросовича пришлось ушивать и переделывать, потому что певец сильно похудел.