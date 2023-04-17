Пасхальное чудо: Роману Костомарову стало намного лучше

Роман Костомаров пережил ампутации голеней, стоп и кистей рук. Спортсмен благодаря помощи медиков победил пневмонию, с которой поступил в «Коммунарку», напоминает Космополитен.

Вследствие большого объема медикаментов организм фигуриста долгое время был ослаблен. Более того, звездный пациент после возвращения из комы находился в депрессии.

Жена Оксана Домнина все три месяца была рядом с мужем в клинике, помогая ему сражаться за жизнь. Пасхальное воскресенье Костомаров отметил с близкими людьми – женой, сыном и дочкой. Врачи рассказали, что самочувствие Романа стало лучше:

Состояние значительно улучшилось к воскресенью, будто произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас Роман чувствует себя хорошо.

На минувшей неделе олимпийский чемпион после перенесенных операций по ампутации стал активно восстанавливать свои мышцы. Звездный пациент может уже сам садиться на кровать.

По словам врачей, органы спортсмена сейчас в порядке, температуры нет. Пациента готовят к протезированию.