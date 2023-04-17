Валерия призвала уехавших из России артистов не высказываться негативно о Родине

09:16 2023-04-17

Народная артистка России отмечает свое 55-летие. Она призналась, что никуда из своей страны уезжать не собирается.

Певица Валерия заявила, что покинувшим Россию артистам не нужно "говорить плохо" о свой Родине. Такое мнение звезда высказала в интервью ТАСС в преддверии своей юбилейной даты.

Из моих близких друзей никто никуда не уехал, - уточнила певица.

Каждый имеет право выбора. И, наверное, замечательно, что каждый человек вправе принимать какие-то решения сам.

Исполнительница подчеркнула, что она против того, чтобы плохо говорить о том месте, которое дало человеку имя, возможность реализовать свои творческие таланты и возможность зарабатывать. 

Валерия при этом отметила, что она также против того, чтобы и страна "публично линчевала" людей  "просто за то, что они уехали". 