Валерия призвала уехавших из России артистов не высказываться негативно о Родине

Певица Валерия заявила, что покинувшим Россию артистам не нужно "говорить плохо" о свой Родине. Такое мнение звезда высказала в интервью ТАСС в преддверии своей юбилейной даты.

Из моих близких друзей никто никуда не уехал, - уточнила певица. Каждый имеет право выбора. И, наверное, замечательно, что каждый человек вправе принимать какие-то решения сам.

Исполнительница подчеркнула, что она против того, чтобы плохо говорить о том месте, которое дало человеку имя, возможность реализовать свои творческие таланты и возможность зарабатывать.

Валерия при этом отметила, что она также против того, чтобы и страна "публично линчевала" людей "просто за то, что они уехали".