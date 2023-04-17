Журналисты раскрыли сумму личного состояния британского короля Карла III

Хотя функции короля Британии преимущественно представительские, доходы у него самые настоящие. Газета Times недавно назвала сумму личного состояния Карла III: как выяснилось, оно оценивается в 600 млн фунтов стерлингов (745 млн долларов).

Это - почти вдвое больше, нежели состояние покойной матери Елизаветы II, которое к 2022-му году составляло 370 млн фунтов.

Как монарху удалось накопить эту гигантскую сумму? Все - благодаря доходам с герцогства Корнуолл, которое ему досталось по наследству. А также - коммерческой прозорливости. За 11 лет Чарльз сумел увеличить доходы на 42,5 процента.

По подсчетам издания, в карман принца с 2012 по 2022 годы упала солидная сумма в 212,7 млн фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, без пяти минут миллиардер Карл ведет сдержанный образ жизни. Он носит купленную много лет назад одежду и экономит электричество.