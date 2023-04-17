Киркоров заявил, что готов участвовать в спецоперации

Филипп Киркоров в проекте канала НТВ "Ты не поверишь!" высказался относительно юмора Максима Галкина в его адрес.

Комик пошутил, что если певец в лосинах появится на передовой, то между украинцами и россиянами установится мир на некоторое время.

Филипп Бедросович заявил, что ради того, чтобы восстановился мир, готов появится на фронте и в колготках. Певец утверждает, что этим его не напугать.

Ранее сообщалось, что Киркоров едва не упал в обморок, увидев, кто скрывается в наряде Хомяка в эфире телепроекта "Маска".

Певец является одним из членов жюри в развлекательном шоу. А под маской зверька скрывалась Анита Цой, которую артист увидеть никак не ожидал.