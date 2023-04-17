Опытный садовод рассказал, что можно высаживать между рядами картошки, чтобы урожай был богаче

Если огород небольшой, а вырастить хочется на нем много, надо рационально использовать участки земли.

Например, можно высадить вместе с картошкой в междурядьях другие огородные культуры. Потом урожай порадует изобилием.

Почему высаживаем с картошкой - потому что она на огороде, как правило, занимает самое большое место.

Хорошо уживется с картофелем редис, причем он может дать несколько урожаев за сезон.

Лук и картошка не только дружат между собой, но и хорошо друг на друга влияют. Так, соседство лука защищает картофель от болезней и вредителей.

Горчицу между картофелем высеваем, если необходимо улучшить его плодоношение.

Когда сидерат дорастает до верхушек ростков картошки, траву скашивают до основания, не задевая картофельные побеги.