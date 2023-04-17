17 апреля журналисты американской газеты Bloomberg сообщили, что в странах европейского и азиатского регионов наблюдается существенный переизбыток запасов сжиженного природного газа, что может негативно сказаться на экономиках данных государств, поскольку предполагается, что в ближайшие несколько недель цены на СПГ существенно снизятся.

Характерно, что такую ситуацию трудно было представить в 2022 году, когда начался российско-украинский конфликт, после которого страны коллективного Запада ввели масштабные санкции против Москвы, тем самым лишившись доступа к сжиженному природному газу из России, что спровоцировало рост цен на данный энергоноситель.

Сейчас же государства-члены Европейского Союза успешно пережили зиму благодаря неожиданно тёплой погоде, что повлекло за собой профицит незадействованного в отоплении газа. Дня предотвращения подобных ошибок в будущем аналитики Европы пытаются спрогнозировать грядущие метеорологические условия.

По данным публицистов из Bloomberg, любые скачки температур в европейском пространстве могут вынудить местные Министерства энергетики пересмотреть свою политику в отношении расхода СПГ для пролонгации отопительного сезона, однако сейчас избыток газа при отсутствии рынков сбыта из-за падения спроса отнюдь не на руку Евросоюзу.

Кроме того, в Bloomberg уверены, что возобновление сильной конкуренции за продажу и покупку сжиженного природного газа может произойти ближе к следующей зиме.