Доктор Ужас: хирург без показаний удалял грудь женщинам, многие умерли

Иэн Патерсон из Британии отбывает 20-летний тюремный срок. Хирурга в 2017 году судили за 17 случаев умышленного, а также 3 случая непредумышленного причинения вреда здоровью, сообщает Супер.ру.

Суд постановил, что доктор провел операции, изменившие жизнь пациенток, без оправданных медицинских причин. Им двигали «самовосхваление и материальная выгода».

А теперь вскрылись новые, причем куда более ужасающие факты. Как уточнил портал Daily Mail, следствие установило, что в послужном списке Патерсона - более тысячи неудачных операций, которые могли стать причиной гибели более половины пациенток.

В частности, из 1206 женщин, которым доктор провел мастэктомию, скончались 675. Выжившим тоже не позавидуешь: без малого пятнадцать лет хирург регулярно преувеличивал или выдумывал у пациенток риски рака. Все это для того, чтобы британки соглашались на ненужные им, но дорогостоящие операции.

Как уточняет эксперты, женщины в возрасте 50-60 лет с диагнозом «рак молочной железы» имеют 90-процентный шанс выжить. А Патерсон "сократил" у своих пациенток этот показатель до 56 процентов

Некоторые женщины решались на мастэктомию с условием, что доктор сохранит им часть груди. Однако доктор в какой-то момент стал распространять эту дорогую практику на всех без исключения пациенток.

Вместе с грудью «заботливый» специалист оставлял и ткани, пораженные раком. В итоге болезнь со временм переходила на другие органы.

По меньшей мере тысяча пациенток подали иски к Патерсону, обвинив его в халатности. Но частная медкомпания Spire Healthcare, с которой сотрудничал хирург, недавно выявила еще полторы тысячи потенциальных случаев грубых нарушений им исполнения клятвы Гиппократа.

Работа с доктором Ужас стоила Spire Healthcare и Национальной службе здравоохранения Британии, где Патерсон также "засветился", 60 миллионов фунтов стерлингов. Ровно такая сумма была выплачена пострадавшим в качестве компенсации.