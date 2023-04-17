Из-за опухоли мозга: экс-солист «На-на» Владимир Левкин рассказал, почему дочь упала в обморок

55-летний экс-солист культовой группы «На-на» Владимир Левкин признался в интервью одному из ютуб-каналов, что его 29-летняя дочка Виктория борется со злокачественной опухолью мозга, сообщает Рrozvezd.info.

Это признание звездный отец сделал потому, что сама девушка настояла, чтобы это было достоянием гласности. Как известно, диагноз ей поставили полгода назад, когда Виктория неожиданно потеряла сознание, и в клинике выяснилось, что у нее астроцитома – опухоль мозга. Виктории сделали операцию.

Рассказать о заболевании открыто было ее решение, потому что она знала о моей реакции. Может, спустя время можно было бы рассказать, но она все сообщила по горячим следам, - поделился артист.

Он также добавил: когда прочел пост дочери, поддержал ее.

Все мои попытки донести до молодежи, что надо проверяться, хоть раз в год проходить обследование, результатов не дают. Но, когда об этом говорит ровесник, это воспринимается по-другому. Вика однажды потеряла сознание, и все… Попала в больницу, там все и обнаружилось.

Левкин рассказал, что среди подписчиков соцсетей дочери есть те, кто через все это проходит сейчас и, возможно, не знает, что делать. По его мнению, то, что дочь дает схемы - как и что надо делать, какие анализы сдавать, как проходит лечение - могут помочь многим.