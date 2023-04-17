Медики в шоке: в голове у женщины нашли червей

Жуткую историю на своих страницах напечатала Daily Mirror. Жительницу Вьетнама доставили в клинику Ханоя с жалобами на сильные головные боли и обмороки, сообщает Супер.ру.

Медики предположили, что у женщины инсульт. Но в результате обследования версия не подтвердилась. Настоящая причина недомогания пациентки оказалась даже хуже.

Как выяснилось, женщина была заражена паразитами, которые успели проникнуть в мозг и шевелились под кожей ее рук и ног. Медиков это повергло в шок.

Но они быстро разобрались, как паразитам удалось попасть в организм несчастной. Вьетнамка рассказала, что ей очень нравится пудинг из сырой крови и она балует себя таким блюдом раз в месяц.

Любительница странного деликатеса считала, что при самостоятельной готовке такого блюда ей ничего не грозит, но жестоко ошиблась.

По словам лечащего врача, пациентка довольно легко отделалась, потому что вовремя обратилась за помощью. Если бы она замедлила с лечением, паразиты вызвали бы у нее паралич либо просто убили.