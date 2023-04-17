Шнуров сообщил, что не поклонник творчества Shaman

Исполнитель Сергей Шнуров высказался относительно творчества коллеги по сцене SHAMAN. Певец сообщил, что он не в восторге от работ Ярослава Дронова (настоящее имя певца).

Известно, что Шнурову в этом году будет 50 лет. Лидер "Ленинграда", общаясь с представителями СМИ, сообщил, что в настоящее время пишет композиции в свое удовольствие.

Артист отметил, что в курсе того, что в настоящее время необходимо для создания хита.

Шнуров убежден, что 80% должно узнаваться, а 20% должен составлять оригинальный материал.

Именно по этим параметрам звезда сцены и оценил то, что делает SHAMAN. Он не стал отрицать, что песни качественные, но не близки ему.