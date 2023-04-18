Подкормят и спасут от вредителей: цитрусовые помогают получить фантастические урожаи

Корки цитрусовых в хозяйстве - настоящая ценность. С их помощью можно прогнать моль из шкафов, ароматизировать воздух. Они также - отличные помощники в огородных делах.

Перед использованием их нужно помыть, мелко порезать и просушить. Для использования - спектр довольно широкий. Очистки мандаринов, лимонов, апельсинов можно добавить в компост, прикопать в междурядья на грядах либо просто добавить в посадочные ямы и лунки.

Кроме того, что такие добавки повысят плодородие почвы, они также отпугнут проволочника и личинки майского хруща. Ароматное средство помогает также в деле борьбы вредителями.

Как приготовить для этого снадобье? К примеру, против тли эффективно действует раствор, приготовленный из стакана сухих измельченных корок цитрусовых, залитых 10 л холодной воды. Их надо настоять 4 дня, добавить мыла (для прилипания) и опрыскивать поврежденные растения раз в 3-4 дня.

Этот же раствор поможет избавиться от морковной мухи.

Средство против муравьев готовится так: горсть сухих корок размочить в теплой воде, измельчить в блендере и разложить полученную кашицу у оснований кустарников и стволов деревьев. Если на участке есть муравейник, нужно раскопать его верхушку и заложить туда ароматное средство.

В целях больбы с паутинным клещом поможет раствор, приготовленный из 2 стаканов сухих цитрусовых и 300 г свежей мелко нарезанной травы полыни, залитыми ведром холодной воды.

После того, как раствор настоится 5 дней, его надо процедить, добавить 2-3 ст.л. жидкого мыла и опрыскать растение, повторять раз в неделю.