Бывалый огородник объяснил, какую воду брать для полива капусты: холодную или теплую

Разбираемся вместе с опытным садоводом, какой водой поливать капусту на даче: холодной или теплой.

Сторонники применения холодной воды считают, что она предупреждает размножение на капусте паразитов.

Другие огородники уверены, что полив надо делать водой, прогретой до температуры от +17 до +22 градусов.

Якобы это стимулирует быстрый рост капусты, в то время как при холодных поливах она замедляет развитие.

Более того, приверженцы теплой воды уверены, что грибковые заболевания поражают растения именно при холодных поливах.

При этом полезные земляные черви холодной воды тоже не любят. Тех, кто выступает за теплые поливы, гораздо больше, и это мнение совпадает с мнением экспертов.

Поэтому делаем вывод: теплая вода подходит капусте больше. Поливайте ее поздним вечером, направляя воду из шланга не в посадочную лунку, а в борозду.

Рекомендуемая температура жидкости - не ниже +12 градусов.