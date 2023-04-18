МИД РФ вызвал послов США, Британии и Канады из-за вмешательства в дела России

Вечером вторника, 18 апреля, пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что сегодня послы США, Канады и Великобритании были вызваны в здание российского МИДа по причине грубого вмешательства данных стран во внутренние дела Российской Федерации.

В новом релизе российского внешнеполитического ведомства для прессы утверждается, что американский, британский и канадский дипломатические представители в Москве систематически совершали действия, которые коренным образом противоречат их статусам дипломатов.

Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова публично осудила американское, канадское и британское посольства в Москве за их реакцию на решение Мосгорсуда приговорить оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан физлицом, выполняющим функцию иностранного агента) к 25 годам колонии строгого режима.

Захарова считает, что реплики диппредставителей Соединённых Штатов, Канады и Британии в отношении вердикта Московского городского суда по делу Кара-Мурзы являются "верхом цинизма", поскольку зарубежные послы систематически игнорируют нарушение человеческих прав в собственных государствах.

Известно, что Владимир Кара-Мурза был приговорён к 25 годам тюрьмы днём ранее за раскрытие государственной тайны и дискредитацию российских Вооружённых сил.