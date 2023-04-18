Подурнел и утратил лоск: поклонники поражены внешним видом Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев в последнее время очень плохо выглядит, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на Дни.ру.

Как отмечают журналисты, шоумена можно дважды в день видеть в одном из центральных районов Москвы, когда тот выходит на улицу прогулять своих шпицев Пу и Лу.

Этих питомцев Шепелев покупал еще вместе с Жанной Фриске при ее жизни. Певица умерла более семи лет назад, и Дмитрий продолжает хранить о ней память.

Журналисты Дни ру отметили, что внешность ранее популярного телеведущего сегодня оставляет желать лучшего. Они отмечают, что мужчина «обрюзг, подурнел, утратил привычный лоск».

Шепелев также отрастил бороду, и вместе с выглядящей немытой головой это добавляет ощущение неухоженности. Очевидцы предположили, что новая избранница, дизайнер Екатерина Тулупова, совсем не следит за внешним видом своего мужа.