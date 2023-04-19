17-летняя дочь Волочковой привела в дом 23-летнего избранника

У российской балерины Анастасии Волочковой - единственная дочь Ариадна,которой сейчас 17 лет. Последние годы наследница звезды проживает в доме отца Игоря Вдовина, а к маме просто ходит в гости, сообщает КП.

Как отмечала артистка, девочка переехала к папе потому, чтобы ей было проще добираться в школу.

Ариадна сейчас учится в 11-м классе школы экономики, она собирается продолжить образование в университете.

Живет в центре Москвы, в сентябре ей исполнится 18. Она взрослый и самодостаточный человек, и с ней очень интересно! Моя дочь давно стала самостоятельной, так как росла с такой мамой, как я, - похвасталась звезда.

По словам Волочковой, дочь раздумывает о переезде за границу. Вероятно, что звездная наследница будет учиться в Сорбонне.

Ариша увлекается Францией, она выучила французский, год назад побывала в этой стране. Ее цель - поступить в Сорбонну. Впрочем, до конца она еще не определилась. Не исключено, что выберет МГИМО. Мне нравится, что дочь такая целеустремленная, - рассказала балерина.

Звездная мама с позитивом восприняла и роман дочери с 23-летним молодым человеком. Ариадна недавно привела своего возлюбленного в дом к матери, и та оставила их у себя на ночь.