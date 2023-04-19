Поролон или импланты: Киркоров в прозрачном костюме показал на сцене увеличенные ягодицы

Поп-король российской эстрады заметно преобразился. 55-летний Филипп Киркоров пережил серию операций. Артист с гордостью уточнил, что он сделал липосакцию, обзавелся кубиками на прессе, подкорректировал грудь и сделал подтяжку кожи лица, сообщает КП.

О еще одной операции музыкант, вероятно умолчал, но ее результатами в полной мере могли насладиться зрители на концерте звезды в Санкт-Петербурге.

Певец был на сцене в облегающем полупрозрачном комбинезоне. Обтягивающий наряд подчеркивал постройневшую фигуру звезды, а также - неожиданно округлившиеся ягодицы.

Все ахнули, когда Филипп Бедросович в танце повернулся к залу спиной: «пятая точка» его заметно прибавила в объемах.

Такой попе позавидуют Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян, - пошутили зрители.

Поклонники пытались отгадать: это результат пластической операции либо ухищрения костюмера. Не исключено, что Киркоров в погоне за совершенством вставил в ягодицы импланты. Но это могут быть и специальные поролоновые накладки, придающими фигуре объем.