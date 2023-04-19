Опытный садовод научил, что нужно делать, если слива перестала плодоносить

Не нужно прибегать к крайним мерам, например выкорчевывать сливу или подыскивать для высадки новый сорт.

Попробуйте лучше одну эффективную подкормку, делаем ее до середины весны.

А именно - разбираемся с кислотностью почвы. Если необходимо - раскисляем, использовать можно строительный мел.

Берем для обработки 300 г порошка, перекапываем с землей, сверху хорошо поливаем водой. Это количество уйдет на один метр квадратный.

Выполняем подкормку до того, как дерево полноценно войдет в активную фазу сезонной вегетации.

Также хорошо использовать вместо мела доломитовую муку, она тоже приводит уровень кислотности в норму и отлично подпитывает почву.