Британские ученые заявили, что все болезни провоцирует бедность

Новое открытие британских ученых шокировало мир. Они утверждают, что все болезни не от нервов, как принято считать, а - от безденежья сообщает Рrozvezd.info.

В рамках исследования - а в нем участвовали сотни человек! - выяснилось, что люди, имеющие на счетах деньги, дольше остаются здоровыми и бодрыми. А те, кто еле-еле сводит концы с концами, чаще подвержены хандре, болезням и депрессиям.

Как оказалось граждане с малым доходам намного чаще, чем богачи, испытывают в теле болезненные ощущения.

Главный фактор плохого самочувствия, считают эксперты, - негативные эмоции, напрямую зависящие от финансовых возможностей человека.

Как правило, бедняки часто ощущают себя незащищенными, беспомощными, не видят перспектив в жизни. А богатые обычно верят: им помогут, потому не очень сильно переживают и не накапливают в теле напряжение и стресс.