Британские ученые заявили, что все болезни провоцирует бедность

18:53 2023-04-19

Главным фактором плохого самочувствия эксперты считают негативные эмоции, напрямую зависящие от финансовых возможностей человека.

Новое открытие британских ученых шокировало мир. Они утверждают, что все болезни не от нервов, как принято считать, а - от безденежья сообщает Рrozvezd.info.

В рамках исследования - а в нем участвовали сотни человек! - выяснилось, что люди, имеющие на счетах деньги, дольше остаются здоровыми и бодрыми. А те, кто еле-еле сводит концы с концами, чаще подвержены хандре, болезням и депрессиям.

Как оказалось граждане с малым доходам намного чаще, чем богачи, испытывают в теле болезненные ощущения.

Главный фактор плохого самочувствия, считают эксперты, - негативные эмоции, напрямую зависящие от финансовых возможностей человека.

Как правило, бедняки часто ощущают себя незащищенными, беспомощными, не видят перспектив в жизни. А богатые обычно верят: им помогут, потому не очень сильно переживают и не накапливают в теле напряжение и стресс.

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