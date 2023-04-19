Бывалый огородник рассказал, как уберечь участок от улиток и слизней

Передвигаются эти вредители медленно, а вот урожай уничтожают очень даже быстро, и рассадой тоже не брезгуют. Если упустить момент, можно потерять завидную часть урожая или саженцев уже за неделю.

Кукурузная мука

Ловушка делается очень просто. В выбранную емкость насыпаем кукурузную муку, которую очень любят улитки и слизни. Прикапываем емкость в землю или укладываем на землю боком. Вредители заползут внутрь, останется только собрать их. Не забываем проверять ловушки почаще.

Пиво и квас

Наполняем такую же ловушку пивом или квасом и ждем гостей. Когда они нагрянут, разбираемся с ними по своему усмотрению.

Крепкий кофе

Таким напитком можно опрыскать землю и сами растения, чтобы отпугнуть от них вредителей. То же самое можно сделать и солевым раствором, улитки и слизни его не любят. Однако увлекаться не стоит, излишки соли разрушают почву.