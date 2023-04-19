Навка, пообщавшись с Костомаровым, заверила, что фигурист морально здоров

Фигуристка Татьяна Навка рассказала об улучшении здоровья ее коллеги Романа Костомарова, который уже 4-ый месяц находится в больнице Коммунарки.

Навка сообщила, что Костомаров сам ей позвонил по телефону и поздравил с днем рождения, который она отмечала 13 апреля.

Татьяна уверяет, что голос приятеля звучал оптимистично.

Спортсменка заметила, что рядом с Романом все время находится его семья, что позволяет справиться с тем, что уготовила судьба.

Отметим, что до сей поры фигуриста не перевели из реанимационного отделения, Он день и ночь находится под неусыпным контролем медиков.