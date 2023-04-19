Индия стала чемпионом по численности населения, обойдя Китай на 3 000 000 человек

По сведениям ООН, Индия обошла Китай по показателям численности населения. Разница составила 2 900 000 человек.

На данный момент в индийском государстве проживает 1 428 600 000 человек, тогда как в Китае - 1 425 700 000.

Известно, что количество несовершеннолетних в возрасте до 14 лет в Индии составляет 25 % от всего населения государства, а в Китае - 17 %.

Что касается "возрастных" китайцев, то их больше, чем жителей Индии в возрасте.

Также КНР перегоняет государство и по продолжительности жизни своих граждан.