Знающий огородник перечислил низкорослые сорта томатов с минимальным уходом

Запомните лучшие низкорослые сорта томатов, не требующие особых забот, для открытого грунта.

Дружба

Сорт со средними сроками созревания, желтого цвета, отличается устойчивостью к фитофторозу. В высоту достигает 40-70 см, плоды весят от 70 до 100 г.

Турмалин

Помидор с плодами красивого розового цвета, всегда дает высокие урожаи. Высота куста примерно равна 70 см.

Флора

Раннеспелый помидор, плоды вырастают весом до 100-130 г. Рост кустика - 50 см. Цвет томатов ярко красный.

Рио-Гранде

Томат-сливка красного цвета, созревает рано. Сорт отличается устойчивостью к жарким погодам и высокой урожайностью. Вес томатов составляет от 70 до 160 г.

Эфемер

Относится к красным сортам с ранним срокам созревания. Дорастает до 60 см. Плоды могут долго храниться и хорошо транспортируются.