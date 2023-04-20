25-летний певец K-pop Мунбин из ASTRO покончил с жизнью

Мировая общественность потрясена внезапной новостью о кончине звезды группы ASTRO. Полиция предполагает, что Мунбин покончил с собой, сообщает Стархит.

Менеджер Мунбина нашел тело в доме артиста в Сеуле и вызвал правоохранителей. Обстоятельства смерти певца K-pop выясняются, планируется провести вскрытие.

Мунбин - популярный артист в Южной Корее и мире. Рабочий график у него был заполнен до предела. Певец продвигался в дуэте вместе с другим участником группы.

Мунбин отправился на гастроли в составе саб-юнита ASTRO Moonbin & Sanha, он был полон мотивации, — поделился знакомый исполнителя. Последний концерт артист дал в Бангкоке 8-го апреля, потом вернулся в Корею. После этого исполнитель должен был отправиться в тур в Макао, Джакарту, Тайбэй, Токио и Осаку.

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