25-летний певец K-pop Мунбин из ASTRO покончил с жизнью

Мировая общественность потрясена внезапной новостью о кончине звезды группы ASTRO. Полиция предполагает, что Мунбин покончил с собой, сообщает Стархит.
Менеджер Мунбина нашел тело в доме артиста в Сеуле и вызвал правоохранителей. Обстоятельства смерти певца K-pop выясняются, планируется провести вскрытие.
Мунбин - популярный артист в Южной Корее и мире. Рабочий график у него был заполнен до предела. Певец продвигался в дуэте вместе с другим участником группы.
Мунбин отправился на гастроли в составе саб-юнита ASTRO Moonbin & Sanha, он был полон мотивации, — поделился знакомый исполнителя.
Последний концерт артист дал в Бангкоке 8-го апреля, потом вернулся в Корею. После этого исполнитель должен был отправиться в тур в Макао, Джакарту, Тайбэй, Токио и Осаку.
Коллеги звезды убиты горем. Прославившийся в сериале «Истинная красота» Ча Ыну вылетел из США, чтобы проститься с другом.Соболезнование семье высказали поклонники.
Боже… Бедная семья … Покойся с миром. Меня до сих пор трясет. Соболезнования родным и остальным участникам ASTRO, — пишут они.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__