Пьет и живет: 101-летний англичанин считает, что живет долго благодаря алкоголю и скачкам

101-летний Сид Шерринг является одним из старейших жителей графства Сомерсет в Британии. Говоря о секрете долгой жизни, мужчина назвал алкоголь, сообщает Лента.ру со ссылкой на West Somerset Free Press.

Шерринг также любит скачки и регулярно в течение 70 лет посещает ипподром в городе Тонтон. Ставки долгожитель делает до сих пор. Британец, который скоро отметит свой 102-й день рождения, считает секретом долголетия коктейль из виски и имбирного вина.

Любимый алкогольный напиток мужчина пьет каждый день.

Долгожитель родился в 1921-м году в деревне, закончил местную школу. Шерринг признался, что учиться не любил, потому в юности устроился на завод по производству кирпичей. Потом стал помогать сестре, которая была работницей ипподрома.

Ипподром Тонтона помню еще до того, как там были открыты рестораны и бары, — говорит мужчина.

Во время Второй мировой долгожитель служил в рядах военной полиции, потом отвечал за транспорт. По окончании войны Шерринг вернулся домой, и основал строительный бизнес.

В течение 33 лет Шерринг работал вместе с женой Молли, в браке с ней мужчина прожил более 40 лет. После смерти супруги Шерринг регулярно посещает скачки и сохраняет позитив.