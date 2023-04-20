Самый крепкий лук: какие народные средства избавят культуру от вредителей и защитят от болезней

Лук - одна из важных культур на огороде. Увы, собрать желаемый урожай получается не всегда: растение нередко теряет силу и здоровье из-за вредителей или болезней. Что это за проблемы и есть ли от них защита?

Луковая муха

Внешне она похожа на обычную муху, отсюда и название. А луку вредят личинки насекомого, которые вылупляются в самом начале июня. Они проникают в молодые луковицы и могут полностью выесть их изнутри. Как предотвратить такую проблему?

Лучшая профилактика - соблюдение севооборота. Идеальные предшественники лука - томаты, огурцы, горох, картофель, сидераты. Но, если поражение все же случилось, и оно не самое катастрофичное, можно попробовать настой корня одуванчика.

Для этого 200 г свежего порезанного сырья залить 10 л воды настоять неделю, процедить и опрыскать лук. Проводить операцию один раз в 2 недели. Если проблема обрела серьезный масштаб, растения следует обрабатать препаратом Алатар.

Луковая журчалка

Они вредят культуре во второй половине ее вегетационного периода. Листья лука желтеют на кончиках, увядают, луковицы становятся мягкими, неприятно пахнут - все это говорит о том, что на растение напала луковая журчалка. Как с ней бороться?

Нужно регулярно пропалывать и рыхлить междурядья каждые 4-5 дней, проливать грунт раствором мочевины. Раствор готовить из расчета 1 ст.л. мочевины на 10 л воды, поливать из расчета 1 л на 1 кв. м. Также можно опрыскать.

А если лук выращивается на перо - использовать раствор медного купороса. Раствор готовится из расчета 5 г на 10 л воды, поливать грядки из расчета 1 л на 1 кв.м.