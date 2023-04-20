Днём четверга, 20 апреля, журналисты международной газеты Financial Times взяли интервью у высокопоставленного европейского политика, который на условиях анонимности выразил уверенность в том, что государства Евросоюза больше не будут вводить масштабные ограничительные меры против Москвы.

По мнению опрошенного чиновника, если в администрации Брюсселя примут решение о создании новых санкционных пакетов в отношении России, то в них будет больше исключений, чем самих антироссийских санкций, что делает нелепым дальнейшее давление Европейского союза на Кремль.

Кроме того, респондент Financial Times уверен, что сотрудничество с некоторыми секторами экономики России является незаменимым для Евросоюза, и введение рестрикций против них в конечном итоге навредит именно европейским странам, не мешая экономическим процессам в РФ успешно развиваться.

Характерно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о практике заморозки российских активов за рубежом после начала специальной военной операции. По мнению Лаврова, подобные меры могут быть расценены как узаконенная форма пиратства со стороны Запада.

Многие зарубежных эксперты неоднократно утверждали, что после появления новых антироссийских пакетов санкций гегемония доллара в мире оказалась под угрозой.