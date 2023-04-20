Бывалый огородник рассказал о главных ошибках, которые делают новички, выращивая огурцы

Первая ошибка наблюдается уже с момента выращивания огуречной рассады. Многие дачники слишком долго держат ее в стаканчиках, не спеша отправлять на грядку.

Передержанная рассада слабеет, вянет, выглядит болезненной.

После 35 дней уже нельзя оставлять растения дома, узкая тара мешает им нормально развиваться, и так они получают недостаточное питание.

Вторая ошибка - слишком плотные посадки. Тесно растущие огурцы будут постоянно болеть, плохо давать урожай.

Третий распространенный недочет заключается в игнорировании требований севооборота. Нельзя делать огуречные грядки в одном и том же месте каждый год подряд.

Не стоит также их формировать там, где до этого произрастали тыквы, кабачки.