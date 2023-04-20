Бывалый огородник рассказал о главных ошибках, которые делают новички, выращивая огурцы

Первая ошибка наблюдается уже с момента выращивания огуречной рассады. Многие дачники слишком долго держат ее в стаканчиках, не спеша отправлять на грядку.
Передержанная рассада слабеет, вянет, выглядит болезненной.
После 35 дней уже нельзя оставлять растения дома, узкая тара мешает им нормально развиваться, и так они получают недостаточное питание.
Вторая ошибка - слишком плотные посадки. Тесно растущие огурцы будут постоянно болеть, плохо давать урожай.
Третий распространенный недочет заключается в игнорировании требований севооборота. Нельзя делать огуречные грядки в одном и том же месте каждый год подряд.
Не стоит также их формировать там, где до этого произрастали тыквы, кабачки.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__