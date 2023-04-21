Утром пятницы, 21 апреля, журналисты американской газеты The Washington Post сообщили, что попавшие в сеть секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что в марте 2023 года правительство Соединённых Штатов считало возможным скорое падение украинской обороны Артемовска.

По данным репортёров WP, в Белом доме пытались надавить на Киев, заставляя его администрацию распорядиться о выводе группировки ВСУ с Артемовского направления, поскольку существовала угроза её полного окружения подразделениями российских Вооружённых сил, которые действуют в зоне СВО.

Кроме того, в документах Минобороны США говорится о том, что в Пентагоне оценивали перспективы украинской армии на Артемовском направлении как "мрачные". В Washington Post отмечают, что Владимир Зеленский категорически отверг любые предложение о капитуляции и бегстве из Артемовска, настояв на продолжении удержания города.

Накануне в Министерстве обороны России рассказали, что подразделения ВДВ РФ произвели блокаду Артемовска с двух флангов, в то время как бойцы частной военной кампании "Группа Вагнера" продвигаются в центре и на окраинах города. По данным советника Пушилина Яна Гагина, в настоящий иоиент ВС России контролируют 90% территорий на Артемовском направлении.

Недавно глава "Wagner Group" Евгений Пригожин заявил, что с начала спецоперации штурмовики из его ЧВК уничтожили 38 тысяч солдат, воевавших за Киев.