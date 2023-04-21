Kyodo: страны G7 хотят запретить экспорт практически всех товаров в Россию

Журналисты японского информационного агентства Kyodo уведомляют, что 21 апреля глава Министерства экономики Японии Ясутоси Нисимура публично заявил, что не станет отвечать на вопрос о готовности государств-членов G7 запретить экспорт практически всей товарной продукции в Россию, поскольку лидеры данной организации ещё ведут переговоры по данной теме.

Тем не менее, репортёры издания Kyodo со ссылкой на инсайдеров рассказали, что лидеры "Группы Семи" уже сейчас разрабатывают план, позволяющий странам-участницам организации заблокировать поставки большинства товарных позиций на российскую территорию в рамках новых санкций.

Американская газета Bloomberg назвала достоверной публикацию Kyodo, сообщив, что инициаторами идеи о полном запрете экспорта в Россию является правительство Соединённых Штатов, которые признаны негласными лидерами G7 и управляют большинством решений организации.

Также в Bloomberg утверждают, что западные государства намерены изменить режим введения антироссийских санкций, полностью переформатировав концепцию рестрикций в отношении Москвы: предполагается, что новые санкционные пакеты изначально будут запрещать ввоз большинства товаров в Россию, а в самих списках санкций будут указаны исключения, допускаемые для ввоза в РФ.

Резюмируя, публицисты из Bloomberg и Kyodo заключили, что "Большая Семёрка" ещё не согласовала введение полного запрета на экспорт в Россию и может пересмотреть свои планы.