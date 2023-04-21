21 апреля представитель крымского парламента Юрий Гемпель публично заявил, что состоящая из коренных жителей Германии делегация сообщила о своих планах привезти в Крым груз с гуманитарной помощью, который предназначается для передачи жителям новых регионов Российской Федерации, вошедших в её состав 30 сентября 2022 года.

По словам Гемпеля, немцы хотят лично прибыть на крымский полуостров с гуманитарным грузом, чтобы поучаствовать в церемонии его передачи нуждающимся россиянам, чьи территории пострадали от боевых действий за время проведения специальной военной операции и конфликта на Донбассе, стартовавшего в 2014 году.

Кроме того, Юрий Гемпель рассказал, что добровольческая делегация из Германии хочет прибыть в Крым в грядущем мае, а настоящий момент администрации Берлина и Москвы разрабатывают маршрут данной поездки, также планируя программу визита немецких делегатов на крымский полуостров.

Характерно, что ранее Владимир Зеленский заявил о неготовности Киева соглашаться на возобновление мирных переговоров с Москвой до захвата Крыма украинскими войсками. По мнению Зеленского, вхождение крымского полуострова в состав Украины является необходимостью для безопасности всего мира.

В то же время лидер правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что при попытке подразделений ВСУ на территорию крымского полуострова во время обещанного Киевом контрнаступления они будут уничтожены российскими войсками.