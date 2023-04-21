Из-за инвалидности: актера Михаила Казакова не взяли на съемки продолжения «Папиных дочек»

Недавно завершились съемки сериала «Папины дочки. Новые». К своим ролям вернулись многие актеры, но Михаила Казакова, который сыграл знаменитого Полежайкина, среди них не было, сообщает СтарХит.

Обаятельный длинноволосый пухлощекий парень запомнился зрителям веселыми шутками, юмором, приколами. Почему его решили не вводить в состав занятых в фильме артистов?

Михаил рассказал об этом сам - в эфире программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1». По словам звезды, ему звонил продюсер, и он дал предварительное согласие.

Дело в том, что летом 2020-го Михаил Казаков, оступившись, упал с 12-метровой высоты. Медики диагностировали у него 22 компрессионных перелома. Актер пережил множество операций, после этого несколько месяцев ходил с помощью костылей, а порой передвигался и на инвалидной коляске.

Казакову постоянно требуется наблюдение у специалистов, он нуждается и в новой операции. Хирурги буквально по частям собирали сломанные кости и вставляли туда пластины.

Совсем недавно актеру с трудом давался каждый шаг, но теперь он заметно окреп, хотя до полного восстановления еще далеко. Ситуация сказалась и на работе Михаила. Артист не может сниматься, он только изредка участвует в рекламе.

Но доход у него есть: Казаков получает его от строительной компании. Помогают звезде и друзья.