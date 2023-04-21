Дачный эксперт объяснил, что положить в посадочную ямку для рассады томатов, чтобы потом не делать подкормок

При подготовке грядки надо учитывать, какие удобрения вы вносили с осени, и какой вообще у вас тип почвы.

В бедную землю надо внести азот, для плодородной не помешает немного перегноя.

Вместо того, чтобы удобрения распределять по всей грядке, перекапывая с землей, нужно приготовить питательный состав и положить его прямо в лунку при посадке томатов.

Потом вам не придется больше возиться с подкормками практически до самой осени. Лунки надо приготовить заранее, за 10 дней до посадочных работ.

Следует пролить их раствором фитоспорина (берем 10 г на 20 л воды), затем на дно положить питательную смесь.

В нее входят луковая шелуха, порезанная крапива, 1 ст. л. рыбной муки, 1/2 ст. л. суперфосфата.

Все эти компоненты приведут к высокой урожайности, плодов будет много - крупных и сочных, с отменным вкусом. При этом другие подкормки вам не понадобятся.

Все нужно перемешать и укрыть слоем земл на 3 см. Потом уже высаживать на это место рассаду.