Бен Аффлек раскрыл секрет диеты Дженнифер Лопес

Бен Аффлек в интервью на шоу Дрю Берримор рассказал, как его 53-летней жене Дженнифер Лопес удается сохранять фигуру. Поклонники считают, что звезда сидит на строгой диете, сообщает Нellomagrussia.ru.

Дрю, которой три года назад пришлось ради роли сбросить 15 кг, поинтересовалась секретами питания коллеги, чтобы выглядеть так же молодо.

Позвольте сказать кое-что, что вас наверняка расстроит. Она все ест, что хочет: пиццу, печенье, мороженое. Все! — заявил Бен.

Супруг Лопес отметил, что весь секрет Дженнифер - в тренировках:

Она тренируется. Но и я занимаюсь. Но выгляжу ли от этого волшебным образом на двадцать лет моложе? Имею в виду состояние кожи и все остальное. А она — да. Она самая великолепная в мире женщина в мире и выглядит эффектно.

Бен Аффлек и Джей Ло сыграли свадьбу в поместье мужа спустя месяц после тайной церемонии в Лас-Вегасе. Актер и певица знакомы с 2001 года, и были помолвлены, но затем расстались.

Аффлек женился на артистке Дженнифер Гарнер, их брак продлился 13 лет: у пары две дочери и сын. А Лопес была замужем за актером Марком Энтони, у них 2 общих детей.