Опытный садовод объяснил, зачем сажать мяту рядом с малиной

К малине это правило тоже относится. И хорошим соседом для нее на дачном участке станет мята.

Такое сотрудничество создаст хорошие условия для роста и развития ягодника, повысит его урожайность.

Растения благотворно воздействуют друг на друга.

Мята оказывает поддержку малине, насыщая питательными элементами, благодаря своим мощным корням, и защищает кустарник от вредителей.

Малина не отбирает питание у мяты и хорошо приживается поблизости.

Как известно мятная зелень издает сильный аромат, который не любят муравьи. Они бегут подальше от этого запаха, избавляя малину от своего присутствия.

Также мята приманивает насекомых, опыляющих кустарник, что не менее важно для хорошего плодоношения малины.

Мята при этом способна улучшать вкус ягод, придавая им сладость и особый аромат.

Кроме этого от мяты будет и другая польза на огороде.

Она сама по себе очень ценное растение, обладает лечебными свойствами, известна, как натуральное успокаивающее средство и помогает в борьбе с лишним весом.