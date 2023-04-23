За миллиард российских: Алла Пугачева наконец продала свой замок в подмосковной деревне Грязь

Алла Пугачева покинула Россию более года назад. В конце августа прошлого года Примадонна вернулась на Родину, но спустя месяц опять улетела в Израиль. Сразу несколько экспертов заявили, что звезда занималась оформлением документов для продажи своего имущества, сообщает Космополитен.

В частности, пентхаус в Филипповском переулке в российской столице певица переписала на своего внука Дени Байсарова. Квартира на Тверской-Ямской отошла дочери Кристине Орбакайте, а дача на Истре — внуку Никите Преснякову.

А сегодня стало известно, что продан и знаменитый замок в деревне Грязь. Роскошный особняк, к которому прилагаются 212 соток земли, был выставлен на продажу за миллиард рублей. Теперь и у него есть новый владелец.

Такую новость сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Был человек, я не буду называть его имени, потому что это известный бизнесмен, он хотел приобрести особняк за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна уступать не хотела, — отметил он.

Потенциальный покупатель торговался всю осень - до момента, пока не появился еще один желающий купить замок. В итоге, отметил продюсер, бизнесмен заплатил столько, сколько запрашивала звезда.