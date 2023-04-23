Вдвое похудевшего актера Александра Семчева подозревают в алкоголизме

Актер Александр Семчев не так давно привел себя в порядок: он похудел, начал хорошо выглядеть. И неожиданно знаменитость заподозрили в пагубной привычке - пристрастии к алкоголю, сообщает КП.

Недавно звезда был замечен на одном из мероприятий, где Александр не расставался с красной флягой, наполненной горячительным напитком.

По словам артиста, он не против «повысить градус» на официальном мероприятии. А поклонники уже успели заметить явные изменения во внешности, причем не в лучшую сторону: усталый вид, синяки под глазами и бледный цвет лица.

Ведь всего пять лет назад актер сбросил 90 кг, чтобы улучшить здоровье. Дело в том, что при весе в 200 кг, какой у него был ранее, мужчина страдал одышкой, имел проблемы с сосудами и даже стал плохо видеть.

Семчев сделал серьезную операцию по уменьшению желудка и липосакцию. Он также активно занимался спортом и сидел на диетах, напоминает 5-tv.ru.