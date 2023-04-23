N-TV: в Германии придумали масштабный план «Энергетический поворот»

В правительстве ФРГ разработан амбициозный план. Который получил название «Энергетический поворот».

Его цель заключается в полном отказе от использования ядерной энергии и переходе на возобновляемые источники.

Предполагается, что создание фонда поможет Германии снизить зависимость от топлива из России и Китая, а также укрепить экономику.

Сообщается, что фонд будет финансировать добычу полезных ископаемых как в самой ФРГ, так и в других государствах, что поможет создать дополнительные рабочие места.