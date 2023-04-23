Morgan Stanley: в США не будет рецессии из-за банкротства SVB и других банков

По его словам, еще до начала потрясений в банковском секторе в Соединенных Штатах замедлился рост объемов кредитования.

Карпетнер считает нынешние условия достаточными для предотвращения рецессии, которая могла бы стать причиной массовых увольнений в крупных компаниях.

Он отмечает, что уровень безработицы на американском рынке труда остается низким, а объемы кредитования сократились не слишком сильно.

По его мнению, откат банков, их готовность предоставлять кредиты не могут привести к рецессии в США.