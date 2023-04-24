Сбежавшая из России Светлана Лобода заявила, что больше там не видит себе места

Сегодня Светлана Лобода, которая себя называла певицей №1 в России, завоевывает заграничную аудиторию. Исполнительница за корпоратив брала около восьми миллионов российских рублей, а таперь вынуждена заново делать себе имя, сообщает СтарХит.
Как известно, Светлана спешно покинула РФ вместе с семьей после начала СВО. После этого певица публично осудила СВО. Исполнительница уверяла, что больше не вернется в страну, подарившую ей популярность и славу.
Лобода больше года пытается выступать в городах Европы, Израиля, США.
Вначале было непросто, так как людям нужно было знать мою позицию и понять, кто я и за что выступаю. Это было трудно.
Я не хочу дальше оставаться дальше в России, не вижу себе там места, — сказала Светлана в интервью YouTube-каналу Bild на русском.
При этом звезда с ностальгией вспомнила прошлое, когда она просто купалась в лучах славы и была обласкана любовью поклонников. При этом она сказала, что сознательно отказалась от больших денег и не жалеет об эмиграции.
Я была счастливым человеком, все у меня было хорошо. В России у меня был пик карьеры, я строила жизнь на много лет вперед.
Потом это все оборвалось, — отмечала ранее 40-летняя вокалистка.
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