Ученые Университета Бригама Янга научились снижать давление с помощью сауны

В исследовании участвовали 10 человек в возрасте 18-30 лет и 8 человек в возрасте 50-64 лет.

Каждый участник провел в сауне два сеанса по 20 минут, температура там составляла 80 градусов Цельсия.

По итогам эксперимента у всех участников зафиксировано снижение артериального давления, никаких побочных эффектов не было.

Ученые также обнаружили, что физиологические реакции на сауну у людей разного возраста абсолютно одинаковы.