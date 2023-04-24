Певица Наталия Власова потеряла сознание, выступая на корпоративе, ее госпитализировали

Вчера Наталия давала концерт в одном из клубов Москвы. Власова вышла на сцену и уже начала выступление, как неожиданно ей стало плохо, певица ушла за кулисы, где потеряла сознание, сообщает СтарХит.
Прибывшие на скорой медики диагностировали у звезды сердечную недостаточность.
Наташа сейчас находится под наблюдением врачей, ее госпитализировали, ей проводят необходимые процедуры, чтобы быстрее поставить на ноги, — прокомментировали ситуацию изданию в окружении артистки.
К слову, на плохое самочувствие и усталость Наталия жаловалась буквально за несколько часов до мероприятия. Однако отменять концерт не стала, что было ошибкой.
Как напоминает СтарХит, в последнее время Волкова пережила немало стрессовых ситуаций. В частности, неизвестные в конце марта обстреляли ее авто, пока певица была на гастролях.
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