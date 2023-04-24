Планету накрыла сильная магнитная буря: как ее пережить и защитить здоровье

С 23-го апреля в России и Беларуси наблюдается мощная магнитная буря, она будет длиться сутки. Из-за этого явления жители средней полосы наблюдали в небе северное сияние, что является большой редкостью, сообщает СтарХит.

А как такое явление отражается на людях? Прежде всего, оно негативно влияет на тех, кто имеет проблемы с сердцем и артериальным давлением. Мощная магнитная буря также способна повысить тревожность, обострить хронические заболевания, вызывать аллергические реакции.

Степень возмущенности магнитного поля планеты, по данным мониторинга космической погоды, поднялся до уровня G4. Это очень сильно по шкале из всего 5 показателей, где G5 считается экстремально сильно, а G1 - это слабо, — рассказали специалисты российского Института прикладной геофизики.

Врачи советуют метеозависимым пациентам в этот день сделать передышку - не нагружаться работой, оградиться от стрессов, высыпаться, не есть соленой, копченой пищи, не пить алкоголь и так далее.