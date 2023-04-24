Киркоров в первый раз рассказал, что думает об уехавшей из страны Пугачевой

Филипп Киркоров убежден, что Алла Пугачева уехала из России не из-за нелюбви к родине, а как настоящая жена последовала за мужем. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Певец заверил, что Пугачева верная жена и налево не ходит.

Артист утверждает, что Алла Борисовна и ее супруг Максим Галкин для него родные люди, хотя он с ними не общался уже в течение нескольких лет.

Киркоров признался, что бывшую вспоминает исключительно по-доброму. Исполнитель жалеет о том, что предпочел карьерный рост отношениям с ней.

Ранее сообщалось, что Галкину с Пугачевой все-таки удалось выгодно продать свой замок в деревне Грязь. Знаменитости как и хотели получили 1000 000 000 российских рублей за свое имение.