Женщина, снятая на видео, сердито разбивающая робота в китайской больнице, вызывает сочувствие онлайн

На видеозаписи, которая была загружена в Weibo в воскресенье, видно, как женщина неоднократно избивает робота дубинкой в вестибюле дочерней больницы Сюйчжоуского медицинского университета в Сюйчжоу, провинция Цзянсу.

В настоящее время полиция совместно с отделом безопасности больницы ситуацию с женщиной. Мотив в настоящее время неясен, персонал больницы считает, что она страдает психическим заболеванием.

“Поскольку сейчас в больницах Китая назначение врача и все медицинские осмотры выполняются роботами, очень мало медсестер осталось, чтобы помогать пациентам. Многие находят это разочаровывающим процессом ”, - написал пользователь в Твиттере.