В Германии прошел техосмотр автомобиль, которому 130 лет

130-летний образец модели Benz Victoria прошел основной техосмотр в Tüv Nord в Айнбеке, Нижняя Саксония, и получил инспекционную наклейку еще на два года, объявила организация.

Со вторника автомобиль, больше похожий на самоходную карету, снова будет выставлен в автомобильном музее PS-speicher.

К автомобилю с модельным номером 99 применяются многочисленные специальные правила. Поскольку в нем есть только лампы со свечами, им можно управлять только днем.

Он имеет трехлитровый одноцилиндровый двигатель под капотом в шесть л.с. и развивает скорость до 30 километров в час.

По данным TÜV, это возможно, самый старый автомобиль в мире.